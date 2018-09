Pour cette première face à son "ex", on peut dire que Thibaut Courtois n’a pas fait dans la dentelle. Une fois encore préféré à Navas dans les goals du Real, l’international belge a tout arrêté. Car si les Merengues s’en sortent avec un point (0-0), ils le doivent principalement à leur dernier rempart.

Fraîchement couronné du titre de meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois a une nouvelle fois assuré dans les cages. S’il n’a pas eu beaucoup de travail, en première mi-temps, il a tout simplement sorti le (très) grand jeu quand les attaquants de l’Atlético ont essayé de le tromper. C’est tout d’abord face à Antoine Griezmann, lancé dans le dos de la défense à la 18e minute, qu’il mettait ses talents en évidence en sortant gagnant de son face-à-face.

Et comme si cela ne suffisait pas, quelques minutes plus tard, à la 37e, quand Diego Costa faussait compagnie à Raphaël Varane pour s’enfoncer dans la défense madrilène seul face à Thibaut Courtois, une fois encore le meilleur gardien du monde sortait le grand jeu. Deux arrêts de classe mondiale sans lesquels le résultat aurait été certainement différent. Car si le Real a largement dominé en deuxième mi-temps, l’issue de la rencontre aurait pu être plus négative pour les Madrilènes, surtout s’ils avaient été menés au score tant on connaît l’amour de la défense de l’Atlético.

Une rencontre qui se termine donc sur un nul vierge qui n’arrange personne et certainement pas le Real qui ne profite pas du faux pas de Barcelone à la maison face à l’Athletic Bilbao. On notera tout de même la sortie sur blessure de Gareth Bale (adducteurs) qui pourrait manquer le rendez-vous international face au CSKA Moscou en Ligue des Champions et Alavès en championnat.