L’ouverture est prévue d’ici 2020 à Nanjing, en Chine

Si Cristiano Ronaldo a inauguré un musée à sa gloire sur son île natale de Madère en 2013, Lionel Messi a vu plus grand et aura, d’ici 2020, un parc d’attractions en son honneur. À cette fin, le Leo Messi Management s’est associé au groupe audiovisuel Mediapro et au Phoenix Group pour lancer le Messi Experience Park, qui verra le jour dans la ville de Nanjing, à l’ouest de Shanghai. Un parc qui, selon les créateurs, rendra hommage à la carrière de Messi, de ses débuts à Rosario au FC Barcelone ainsi qu’au monde du football en général. Et les premières images des plans du site viennent d’être dévoilées. On découvre ainsi un parc à l’architecture moderne et design, qui se fond dans l’environnement verdoyant. Et où les toits sont en partie recouverts de pelouse. Le parc comprendra vingt attractions qui s’étaleront sur 46.000 m2 d’espaces en indoor, 25.000 m2 d’espaces publics et 12.000 m2 d’espaces gazonnés. Au programme : des attractions robotiques mixées à des productions audiovisuelles, de la réalité virtuelle, des hologrammes, des spectacles… Le site accueillera également un hôtel, des boutiques et des restaurants et sera relié à la ville de Shanghai par un train express. Le coût de ce premier Messi Experience Park avoisine les 170 millions d’euros. Mediapro espère accueillir 40 millions de visiteurs chaque année, dont 80 % de Chinois.