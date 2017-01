Antonio Conte a été choisi Manager du mois de décembre en Premier League, un prix obtenu pour le 3e mois consécutif par le technicien italien de Chelsea. Du jamais vu auparavant.

Conte a mené Chelsea à six victoires de rang en décembre. L'équipe de Courtois, Hazard et Batshuayi a marqué 13 buts et en a concédés 3.

"Je suis très fier" a déclaré Conte sur le site des Blues. "C'est un grand honneur, mais je veux remercier mes joueurs, mon staff et le club parce que nous obtenons cette récompense ensemble. Maintenant, il est important de continuer à travailler très bien ensemble."

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) a lui été élu Joueur du mois. L'attaquant suédois a marqué 5 buts et 3 assists. En octobre, cette récompense avait été attribuée (pour la 1e fois) à Eden Hazard.