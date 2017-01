Chelsea largement vainqueur, Arsenal définitivement hors du Big Four ?



Alors que le championnat d'Angleterre n'en est qu'à la 20ème journée, la BBC ne voulait pas attendre le mois de mai pour découvrir sa conclusion. La chaîne britannique a fait appel à la Sport Analytics Machine, ou SAM, créée par un professeur en analyse de sports de l'Université de Salford, afin de calculer les probabilités de titre de chaque club, et leur classement à la fin de la 38ème journée.



SAM a analysé tous les résultats et performances des 20 équipes de première division, et déterminé leurs conséquences pour les rencontres qui doivent se jouer. Et il n'y aurait pas réellement de modifications entre l'état actuel du classement et la fin de saison. La probabilité qu'Eden Hazard, Courtois et Batshuayi soient champions avec Chelsea est de plus de 97 % . Tottenham, avec Vertonghen, Alderweireld et Dembelé, arriverait cependant à subtiliser la deuxième place au Liverpool d'Origi et Mignolet. Habituel membre du Big Four depuis la saison 95-96, Arsenal terminerait à la 5ème place, derrière les Citizens Kompany et de Bruyne, mais six points devant le Manchester United de Fellaini. Enfin Leicester, champion du précédent exercice, arriverait à quitter le bas de tableau pour finir à la 10ème place.



Le classement final de la Premier League selon SAM: