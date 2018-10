Usain Bolt ne jouera pas le championnat de Malte de football. L'homme le plus rapide de la planète a rejeté une offre émanant du FC La Valette, le club champion de l'île européenne. Il a proposé à l'ancien sprinter jamaïcain un contrat de deux ans.

"Il y a beaucoup d'intérêt pour le footballeur Usain", a confié le manager de Bolt Ricky Simms à ESPN. "Nous sommes régulièrement approchés avec des propositions similaires. Mais je peux confirmer qu'Usain ne souhaite pas accepter cette offre de Malte".

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que les nouveaux propriétaires du Valletta FC, la société d'investissement Sanban Group d'Abou Dhabi, voulaient acquérir Usain Bolt. "Un champion est toujours le bienvenu et au Valletta FC, nous pensons que rien n'est impossible", a déclaré Ghasston Slimen, directeur général et CEO du club, à ESPN.

Quand il a entendu que Bolt n'était pas intéressé, Slimen a pris une position sportive. "Nous lui souhaitons bonne chance dans sa carrière de footballeur. L'offre du Valletta FC reste valable", a déclaré ESPN dans une réaction.

À 32 ans, Bolt s'entraîne avec les Central Coast Mariners, club de première division australienne depuis plusieurs semaines. Le week-end dernier, lors d'un match d'entraînement, il a marqué ses deux premiers buts pour l'équipe dans un match de préparation en vue du nouveau championnat. Toutefois aucun contrat ne lui a été proposé à ce jour.