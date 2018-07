Le Jamaïcain Usain Bolt, jeune retraité de l'athlétisme, est sur le point de s'engager avec le club de australien des Central Coast Mariners, pour accomplir son rêve de devenir footballeur professionnel.

Agé de 31 ans, le recordman du monde du 100m et 200m s'est entraîné en juin avec le club norvégien Stromsgodset et en mars avec la formation de allemande du Borussia Dortmund.

D'après les conditions préalables conclues avec le club australien, Bolt va participer à un essai de six semaines à partir du mois d'août avec les Mariners, basés à Gosford, à environ 75 kilomètres au nord de Sydney, a précisé le patron du club, Shaun Mielekamp.

Cet essai pourrait être suivi d'un contrat avec le club pour une saison, a déclaré Shaun Mielekamp à la chaîne de télévision Channel Seven.

Des pourparlers avec le club sont en cours depuis quatre ou cinq mois et il y a encore "du travail à faire. Si tout va bien, qui sait, il va peut-être jouer en Ligue A cette saison", a-t-il ajouté.

Un accord "de principe soumis à quelques conditions" a été trouvé, a indiqué de son côté l'agent Tony Rallis, impliqué dans l'opération.

Une fois que la Fédération australienne de football (FFA) reviendra (vers nous) et dira qu'elle participe au processus, nous ferons l'essai. Ce gars est un athlète ambitieux. La Ligue A avait besoin d'un héros et nous avons un superman", a déclaré Tony Rallis à la radio Sky Sports.

Suivant les accords, la FFA, devrait contribuer de l'ordre de 900.000 dollars australiens (570.000 euros) pour l'engagement de Bolt s'il satisfait aux tests. La FFA dispose en effet d'un budget de 3 millions de dollars (1,9 million d'euros) pour aider les clubs à engager des joueurs de renom.

Les retours sur les performances de Bolt avec les clubs européens où il a fait des essais sont "assez bons", et "à chaque fois qu'il s'entraîne il s'améliore", a souligné Shaun Mielekamp.

"Il a un très bon pied gauche et le temps va nous dire à quel niveau il se situe et s'il fait l'affaire en Ligue A (...). S'il vient et qu'il n'est pas au niveau, cela pourrait avoir un effet préjudiciable", a toutefois observé le patron du club australien.