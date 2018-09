Après avoir gagné la Ligue des Champions trois fois d'affilée avec le Real Madrid, Zinédine Zidane a quitté le club de la capitale espagnole pour faire un break. Un break qui pourrait s'avérer plus court qu'envisagé.

Cette coupure pourrait être moins longue que prévue. Alors que José Mourinho fait des résultats en demi-teinte du côté de Manchester United, le nom du français est de plus en plus cité dans les travées d'Old Trafford.

Dans une interview donnée à la chaîne espagnole RTVE, Zizou a avoué qu'il allait sans doute retrouver les bancs de touche plus tôt: " "Je vais sûrement recommencer à entraîner plus tôt que prévu. C'est ma vie, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que j'aime".

La presse anglaise affirme même que le Français aurait déjà établi une short-list de joueurs qu'il veut entraîner.