Le Paris FC, en accusant un déficit de trois millions d’euros sur l’exercice 2015-2016, est dans le collimateur de la DNCG (Direction Nationale de Contrôle de Gestion) qui menace de rétrograder le 9e de National en CFA.

Vincent Bolloré (Vivendi, Canal +, etc) a injecté un million d’euros dans le club tout en se portant garant. Dès lors, le club parisien peut recruter et envisager son avenir de manière plus souriante même si on est loin du temps où la direction de la chaîne cryptée investissait ses deniers dans un club parisien. C’était l’époque de Michel Denisot et les ambitions avec le PSG étaient tout autres..