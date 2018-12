La vedette du PSG ne s'est pas rendue à la cérémonie du Ballon d'Or ce lundi.





Alors qu'il n'a terminé que 12e au classement, Neymar n'a pas pris la peine d'aller applaudir Modric, Mbappé et les autres. Il faut préciser que ce prix n'a jamais réussi au Brésilien, qui a terminé deux fois 5e, une fois 7e et deux fois 3e, toujours barré par les monstres que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.





Avec une Coupe du monde un peu manquée et de nombreuses semaines d'absences en club à cause de blessure, il y avait peu de chance de voir Neymar soulever le trophée doré.





Du coup, le N.10 du Parc des Princes a préféré jouer aux jeux vidéo avec ses coéquipiers Thiago Silva et Marquinhos. Les Parisiens jouaient au célèbre jeu "Call of Duty"