Un jour après l'officialisation du transfert de la légende Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin, les supporters de la Vieille Dame se sont rués sur son maillot.

Il est blanc et noir, floqué du numéro 7 et coûte un peu plus de 100 euros. Voilà quelques détails du maillot de Ronaldo à la Juve. Son prix n'a pas freiné les supporters turinois à l'acheter.

Ils sont plus de 500.000 à avoir commandé le maillot de CR7 sur internet. Ajoutez à cela les 20.000 exemplaires vendus en magasin et vous avez le nombre de maillots que Ronaldo a vendu en seulement 24 heures.

Pour s'attirer les services du quintuple Ballon d'Or, la Juventus a déboursé 105 millions d'euros. En une journée, ils ont touché 54 millions d'euros. L'entièreté de la somme ne va pas dans les caisses du club.