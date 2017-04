Les Reds joueront dans un maillot entre sobriété et tradition lors de la saison 2017-2018.

Ligue des champions ou pas, les joueurs de Liverpool resteront toujours stylés dans leur belle tunique rouge. Le club a dévoilé son équipement pour la saison prochaine. Et les fans peuvent se rassurer, ce n'est pas encore cette saison que les Scousers commettront un fashion faux-pas.

L'ensemble reste évidemment dominé par du rouge, mais un poil plus foncé que cette saison. Exit le liseré or sur le col, celui-ci devient blanc et en V. Du blanc que l'on retrouve sur les manches. Le sponsor reste le même, mais l'écriture devient blanche elle aussi.

Ce maillot très rétro commémore les 125 ans du club et rappelle celui porté par Ian Rush, Kenny Dalglish ou encore Graeme Souness lors de leur sacre européen de 1984 face à l'AS Rome. "Cet équipement est spécial", dit d'ailleurs Jordan Henderson, le capitaine. "C'est un grand moment pour fêter notre héritage et il reflète cela. Je le porterai avec fierté."





Bref, c'est un maillot de très belle facture que porteront Divock Origi, Roberto Firmino and co, qui l'étrenneront face à Middlesbrough, lors du dernier match de la saison.