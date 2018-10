Le milliardaire quittait le stade de son club après la rencontre entre Leicester et West Ham (1-1). Les quatre autres passagers sont aussi décédés sur le coup.

"C'est avec le plus profond regret et le coeur brisé que nous confirmons que notre président, Vichai Srivaddhanaprabha, faisait partie de ceux qui ont tragiquement perdu leurs vies samedi soir lorsqu'un hélicoptère le transportant lui et quatre autres personnes s'est écrasé à l'extérieur du King Power Stadium. Aucune des cinq personnes à bord n'a survécu", indique le club de cette ville du centre de l'Angleterre dans un communiqué publié sur son site internet.

En mai 2017, le Thaïlandais est également devenu le nouveau propriétaire du club de Oud Heverlee Louvain qui joue en Proximus League. En juillet de cette année, il en est devenu le président. Un registre funéraire est également ouvert au club louvaniste.