Encore actif en Youth League la saison dernière, il n'avait fait que quelques apparitions avec l'équipe première de Dortmund, en Bundesliga, notamment à cause de l'une ou l'autre blessure aux ligaments. Complètement remis de ces pépins physiques, le garçon explose actuellement dans l'une des meilleures équipes du monde en ce début de saison.Mais on apprend aujourd'hui que celui qui est déjà international anglais pourrait bien vite retourner à Manchester City. Les Skyblues l'ont en effet vendu à Dortmund le 31 août 2017 pour environ 8 millions d'euros en associant à cette vente une clause de rachat prioritaire ! Si Dortmund acceptait l'offre d'un club acquéreur, il devrait donc en informer lesau préalable et au vu des finances et des ambitions de ces derniers, ils serait surprenant qu'ils laissent passer l'occasion. Et tant pis si sa valeur a été multipliée par dix au cours des derniers mois (Sancho est actuellement estimé à 45 millions d'euros par le site Transfermarkt).