"J e ne pense pas que vous comprenez. Il est le super homme de Slav, il est meilleur que Zidane. Nous avons Dimitri Payet !" Après avoir vénéré leur ailier, il semble bien loin le temps où les supporters de West Ham chantaient à la gloire de leur numéro 27. Retour en cinq dates clés sur le feuilleton de l'hiver, ou l'histoire d'un aller-retour Marseille-Londres en dix-huit mois.





- 12 janvier : annonce son envie de partir, une première offre rejetée





Engagé par West Ham le 26 juin 2015, Dimitri Payet indique à Slaven Bilic, l'entraîneur des Hammers, qu'il souhaite quitter le club londonien. Au plus grand désarroi de Bilic qui estime que son joueur vedette le laisse tomber. Des raisons familiales sont évoquées par le joueur puisque ses proches ne se plaisent pas à Londres. Afin de forcer son transfert, l'ailier de 29 ans décide de ne plus s'entraîner avec ses partenaires.





Apprenant la nouvelle, l'OM saute directement sur le coup et dépose une première offre sur la table des dirigeants londoniens. 19 millions de livres, soit 22 millions d'euros pour l'international français. West Ham refuse car le club ne veut pas se séparer de son joueur vedette et espère toujours le réintégrer une fois que son attitude aura changé. Mais du changement, Payet ne le souhaite que de manière forte et il ne compte pas baisser les armes face à son employeur.





- 18 janvier : avec les U23, refus d'une seconde offre





Une attitude inacceptable pour son club. Avec pour résultat, une rétrogradation dans le noyau des espoirs du club londonien. En coulisses, les Olympiens sentent toujours le bon coup se profiler et ne lâchent rien. Tant et si bien que le club de Ligue 1 revient à la charge avec une seconde offre mais est de nouveau éconduit par les dirigeants des Hammers. Ces derniers qui ne se trouvent pas dans le besoin de renflouer leurs caisses campent sur leur position et refusent les 23 briques et demi. Le bras de fer entre les trois parties est total.





- 19 janvier : sa voiture vandalisée





Le lendemain, la saga de l'hiver prend un nouveau tournant. Un quatrième acteur s'invite dans l'histoire : les supporters de West Ham. Après avoir modifié le chant à la gloire de leur vedette dont on se passera bien de retranscrire les paroles, les supporters se déchaînent contre Dimitri Payet. Déçus et énervés quant à la décision de leur MVP, des personnes utilisent sa vareuse comme paillasson ou barrent la mention de son nom de la liquette bleu et grenat. Mais les "fans" vont encore plus loin et l'affaire dépasse la sphère sportive. La presse anglaise révèle en effet qu'une brique a été jetée contre une vitre de sa voiture, stationnée devant son domicile. Entre ceux qui l'avaient un temps adulé et le joueur, le divorce est consommé.





- 24 janvier : absent de la liste du stage à Dubai, troisième offre rejetée





Près de deux semaines après le début du conflit, Dimitri Payet est évincé du groupe qui devrait s'envoler à la mi-février pour un stage hivernal à Dubai. Éliminé de la FA Cup (0-5 contre Manchester City le 6 janvier), le club londonien se retrouve sans match entre les 11 et 25 février puisque le week-end du 17 au 19 est consacré au cinquième tour de la prestigieuse Coupe d'Angleterre. Slaven Bilic prévoit un mini-stage dans la chaleur des Emirats afin de préparer ses ouailles pour le rush final. Ce sera sans le Français, qui n'en a cure. A la même période, les Olympiens se manifestent de nouveau avec une troisième offre. 27 millions d'euros mais c'est toujours un refus catégorique de West Ham, qui veut la somme demandée, 35 millions, ou l'abandon pur et simple des négociations.





- 29 janvier : annonce d'un accord pour près de 30 briques





Finalement, ce ne sera ni l'un ni l'autre. West Ham annonce dimanche après-midi être parvenu à un accord avec l'Olympique de Marseille moyennant un montant de 25 millions de livres, soit 30 millions d'euros.





OM Champions Project de prendre corps. Un accord au bout de plus de deux semaines de lutte qui contente en fin de compte tout le monde. Le joueur retourne là où il le voulait pour satisfaire sa famille, mécontente dans la capitale anglaise. West Ham récupère deux fois et demi le montant déboursé pour acheter Payet et se défait d'un gros salaire, devenu indésirable. L'OM rapatrie le meilleur donneur d'assists de Ligue 1 en 2014-2015. Les supporters de West Ham se débarrassent d'un joueur dont ils ne voulaient plus après avoir appris qu'il ne souhaitait plus porter leurs couleurs. Et les supporters phocéens voient revenir l'une de leurs coqueluches, pouvant permettre au projetde prendre corps.





Dimitri Payet à West Ham en statistiques





En 66 rencontres avec les Hammers, dont 54 débutées en tant que titulaire, l'international français de 29 ans a inscrit dix-huit buts et délivré vingt-cinq passes décisives. Des chiffres aussi impressionnants qui sont essentiellement le fruit d'une saison 2015-2016 exceptionnelle, dans le prolongement du millésime marseillais précédent.





Des statistiques d'autant plus éloquentes qu'elles sont du même acabit que celles atteintes lors de son premier passage à Marseille, mais il lui avait fallu dix-sept rencontres supplémentaires pour les atteindre.