L'Atlético Madrid, frustré offensivement et sauvé in extremis par le jeune Borja Garcés, a concédé un nul inquiétant contre Eibar (1-1) samedi en Championnat d'Espagne.

Le club madrilène s'éloigne un peu plus de la tête du classement avant d'affronter Monaco mardi en Ligue des champions.

A domicile, les "Colchoneros" ont outrageusement dominé dans le sillage d'Antoine Griezmann, très en vue, mais le portier serbe Marko Dmitrovic a pratiquement tout arrêté.

Et Eibar, qui avait trouvé la transversale par Cote (9e) et Arbilla (66e), a fini par prendre l'avantage sur un but à bout portant de Sergi Enrich (87e). Diego Godin a trouvé la barre (90e+1) avant que Garcés, âgé de 19 ans, n'inscrive son tout premier but en Liga d'un tir rasant à la 90e+3.

Ce nul confirme l'étonnante mauvaise passe de l'Atlético depuis son sacre en Supercoupe d'Europe mi-août contre le Real Madrid (4-2 a.p.): avec une seule victoire en quatre journées de Liga, le club "colchonero" stagne en milieu de classement (5 pts), loin des coleaders Barcelone et Real (9 pts), opposés respectivement à la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao samedi.

Au stade Metropolitano, qui fêtera dimanche le premier anniversaire de son inauguration, l'ambiance n'était pas forcément à la fête. Car après sa défaite 2-0 à Vigo début septembre, l'Atlético n'a pas réussi à rebondir et cela commence à faire tache pour un club auteur d'un mercato aussi ambitieux.

La réussite a fui l'Atlético

Ce n'est pas faute d'avoir produit du jeu, puisque les "Colchoneros" ont multiplié les occasions. Mais la réussite a fui l'équipe de Diego Simeone, muselée par l'excellent Dmitrovic. Ce dernier a enchaîné les sauvetages devant Griezmann (13e, 70e), Diego Costa (49e, 67e), Saul (21e) ou Diego Godin (27e, 47e)...

Et malgré la créativité de "Grizi", très en vue dans un rôle de passeur et de remiseur, l'Atlético n'a jamais réussi à prendre l'avantage. Rageant pour l'attaquant français, frustré et resté quelques secondes la tête enfouie dans le gazon à la 77e minute...

En l'absence de Lucas Hernandez, victime de douleurs abdominales, un autre champion du monde français était titulaire avec l'Atlético mais Thomas Lemar n'a pas pu faire la différence malgré deux caviars de Griezmann (38e, 48e). Et il a cédé sa place sous les applaudissements à l'heure de jeu.

Dans une fin de match crispante, Eibar a cru tenir une victoire inespérée lorsque Sergi Enrich, avec un peu de réussite, a envoyé au fond un ballon mal repoussé par le gardien Jan Oblak (87e).

Mais Simeone avait tenté un coup à la 70e en offrant à Borja Garcés une première apparition en Liga. Et le gamin formé au club a hérité d'une passe en retrait d'Angel Correa, que Griezmann n'a pu reprendre, pour arracher une égalisation aux airs de moindre mal pour l'Atlético (90e+3).