Kevin De Bruyne, contrairement à Vincent Kompany, de nouveau blessé, s'apprête à remonter sur la scène de la Ligue des Champions, mardi soir à l'occasion du match-aller des 1/8e de finale contre AS Monaco.

"Une équipe actuellement en grande forme", grimace le Diable Rouge qui s'est exprimé en conférence de presse lundi. "Mais on n'a pas le choix. Si on veut prétendre évoluer dans un top club aux yeux des gens et du grand public, il faut atteindre les demi-finales comme la saison dernière (0-0 et 0-1 contre le Real Madrid, ndlr), ou la finale..."

"On a accompli un très grand pas en avant lors de la précédente édition en atteignant le dernier carré", souligne De Bruyne. "Mais il s'agit maintenant de confirmer. Vu la forme et les qualités de cette équipe monégasque, il faudra donc puiser au plus profond de nos ressources pour ne pas déjà compromettre nos chances de qualification..."

Les statistiques du Diable Rouge sont un peu moins scintillantes que la saison passée, sans doute parce qu'il évolue assez régulièrement moins haut sur le terrain.

"Les gens ne voient que ces chiffres et je le regrette", déplore-t-il. "Je suis à mes yeux devenu beaucoup plus influent dans le jeu de City qui porte désormais davantage ma griffe. Si on remporte un titre sans que je marque un seul but, j'en serai le premier ravi. Je me sens en effet vraiment très bien dans ma position actuelle..."

En haut de l'affiche de la Premier League depuis une décennie, Manchester City a en revanche dû patienter jusqu'à la saison dernière pour faire aussi figure de grande puissance européenne en accédant aux demis de la Ligue des Champions.

"Mais les gens ne pourront réellement nous comparer avec Manchester United et Liverpool que quand on aura eu autant de temps qu'eux pour remporter une Ligue des Champions", estime De Bruyne.