Et si Bruges tombait dans le groupe de la mort lors des phases de poule de la Champions League? C'est bien possible! Etant versés dans le 4ème et dernier pot, les Brugeois vont sans aucun doute affronter des grandes pointures du monde du football comme en atteste cette simulation de tirage réalisée par l'AS Rome. En effet, le seul et unique représentant belge tomberait contre l'Atlético de Madrid, Naples et Liverpool dans le groupe A.





Un groupe relevé qui ferait plaisir au supporters voulant voir évoluer des stars sur le terrain du Jan Breydel Stadion. Une mauvaise nouvelle par contre pour les dirigeants s'ils veulent espérer quelque chose dans cette phase de poule!