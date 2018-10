Andrea Agnelli, le président de la Juventus Turin a apporté son soutien au joueur portugais Cristiano Ronaldo, jeudi lors d'une conférence de presse.

Il l'a dit au quintuple Ballon d'Or qu'il a rencontré. Le patron de la 'Vieille Dame' s'est dit "très soulagé" après avoir parlé avec la star portugaise, arrivé à Turin cet été en provenance du Real Madrid, qui est accusé de viol aux Etats-Unis. "Je suis serein. Je lui ai parlé immédiatement après que les premières accusations aient été portées. Son comportement au cours des jours suivants a confirmé le sentiment que j'avais. C'est une affaire personnelle, mais je lui ai parlé avec Pavel (Nedved) et Fabio (Paratici) et j'ai dit à Cristiano que ma porte et celle de la Juventus seraient toujours ouvertes quand il aurait besoin de quelque chose. C'est une affaire personnelle. Nous sommes tous ici pour le soutenir, comme nous le faisons toujours avec tous les hommes et femmes de la Juventus, quand ils en ont besoin si nous sommes convaincus qu'ils se comportent correctement", a précisé Agnelli.

L'Américaine Kathryn Mayorga accuse Cristiano Ronaldo de l'avoir violée en 2009. Elle a intenté une action civile devant un tribunal de Las Vegas. Ronaldo rejette ces accusations de viol.