Le Dynamo Kiev s'est imposé 2-0 face au Slavia Prague mardi lors du match retour du 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Les Ukrainiens sont qualifiés pour les barrages après le partage 1-1 au match aller.

Le premier but de la partie a été inscrit en début de rencontre via Verbic qui prolongeait dans le but un coup franc de Tsygankov (11e). Le Dynamo doublait la mise à un quart d'heure du terme via Besiedin. Les vice-champions d'Ukraine en titre seront opposés en barrages au vainqueur de la rencontre entre l'Ajax et le Standard. C'est le dernier obstacle avant la phase de poules de la Ligue des Champions.

Le Slavia Prague est reversé en phase de poules de l'Europa League.