2017, année chaotique pour Liverpool ? Avec trois points pris en cinq matches de Premier League et des éliminations en Cup et League Cup, c’était à craindre. Ce trou d’air correspondait plus ou moins à l’absence de Sadio Mané sur le flanc droit des Reds.

Contre Tottenham, l’ailier a comme ressuscité son club. Il lui aura fallu à peine plus de deux minutes pour planter un doublé et ainsi étouffer des Spurs bien trop tendres. Une passe géniale de Wijnaldum, une partie de billard dans la surface de Lloris, une défense londonienne aux abois, un Mané en lévitation et le voilà devenu l’homme du week-end, celui qui a replacé les Scousers à un point d’un podium toujours outrageusement dominé par Chelsea. Mais il y a plus que cela.

Enfin retrouvé, c’est tout le trident offensif Coutinho - Firmino - Mané qui a rendu des couleurs éclatantes à un Liverpool au rouge délavé, à force de se faire lessiver sur le terrain.

"On a besoin de quelqu’un qui conclut nos mouvements et Mané fait un boulot fantastique", a estimé Jürgen Klopp à l’issue du match, tout en saluant également le travail abattu par Firmino.

Positionné en n°9, le Brésilien était partout (73 ballons touchés !), pesant énormément sur l’arrière-garde des Spurs. Mais c’est surtout Mané qui a rendu fou Davies, titulaire en l’absence de Vertonghen et Rose. "Il aurait même pu en mettre un troisième. Oui, il nous a manqué en janvier, mais cela aurait été le cas pour n’importe quelle équipe", a ajouté son coach.

Agressif dès le début de la rencontre, Liverpool a conservé son brevet d’invincibilité contre les équipes du Top 6 et eu la réponse qu’il fallait après ce début d’année calamiteux. "On devait réagir et se battre pour le match", a poursuivi Jürgen Klopp. "C’est très important d’avoir réussi à faire les deux."

Pour Mané, cela s’exprime par quatre tirs cadrés sur quatre tentatives (seul Alexis Sanchez fait mieux lors de cette journée) et un doublé, qui porte son total 11 buts cette saison. "C’est mon boulot en tant qu’attaquant, de marquer pour faire gagner l’équipe. Aujourd’hui, c’était mon tour", a quant à lui déclaré le Sénégalais. Mission accomplie pour tout le monde, donc.

Et si Liverpool parvient à capitaliser sur ce succès net et sans bavure acquis contre un rival pour le titre, 2017 pourrait bien devenir une année… prolifique !