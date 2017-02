Europe Double buteur à Nancy samedi soir, l’ailier belge a déjà plus marqué avec Montpellier qu’en six mois au Standard

Sa première titularisation sous les couleurs de Montpellier s’était traduite par un échec cuisant, et un remplacement après à peine 25 minutes de jeu. Mais la seconde a été étincelante.

Samedi, sur la pelouse de Nancy (0-3), Isaac Mbenza s’est offert le premier doublé de sa carrière en Ligue 1. Il a d’abord ouvert le score, du plat du pied, sur un centre de Roussillon (10e), avant d’inscrire le dernier but des siens, d’une superbe frappe dans le plafond. Deux frappes cadrées, deux buts. Du 100 %.

"Je suis forcément très heureux", avouait après la rencontre l’ancien Standardman qui n’avait inscrit qu’un but lors des six premiers mois de la saison, avec les Rouches. Il a donc déjà fait mieux avec ses nouvelles couleurs. Et a visiblement séduit les observateurs, puisque le journal L’Équipe lui a attribué la cote de 8 sur 10 tandis que Philippe Sers, journaliste à France Bleu Hérault, a déclaré : "Cette équipe de Montpellier n’a plus rien à voir avec celle qui se traînait au début de mois de janvier, surtout avec des recrues comme Mbenza."

Le Standard s’en mord peut-être les doigts. Au contraire des… 36 supporters montpelliérains qui avaient fait le (long) déplacement dans le Nord de la France.