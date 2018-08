David De Gea n'a pas vécu une bonne Coupe du monde en Russie avec la Roja... Et certains de ses coéquipiers en équipe nationale ne se privent pas de le lui rappeler.



Ainsi, le gardien des Red Devils a été la cible des moqueries venant de Marco Asensio en marge de la rencontre amicale entre son équipe et le Real Madrid mercredi (victoire 2-1 de Manchester). C'est ainsi que le milieu offensif appelle son coéquipier en équipe nationale "Karius".

Une référence, pas très glorieuse, à la fois aux grosses boulettes de Loris Karius, le gardien de Liverpool, en finale de la dernière Ligue des Champions, et à celle de De Gea pendant la Coupe du monde.