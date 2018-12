Dans un entretien accordé à Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo a appelé Lionel Messi à le rejoindre en Italie.

Pour ce faire, CR7 a formellement invité la superstar argentine à intégrer le Calcio. "Je souhaiterais qu'il vienne se frotter à la Serie A et tente de relever le défi, comme moi", souligne-t-il dans les colonnes du quotidien transalpin.

Cependant, pas question pour le Portugais d'envisager que son meilleur ennemi lui manque. "Non, il ne me manque pas. Mais peut-être que moi je lui manque". Avant d'assumer son narcissisme via quelques diatribes dont il a le secret. "J'ai gagné partout où je suis allé", clame-t-il."Regardez les statistiques, je ne dois rien prouver, j'ai gagné aussi bien avec mes équipes et ma sélection."





S'il n'a plus rien à prouver comme il l'affirme, Ronaldo poursuit son auto-promo empreinte d'"humilité" dans son rapport aux défis auxquels il a fait face."Je suis sorti de ma zone de confort pour relever un nouveau défi en Italie", explique-t-il. "J'ai joué au Portugal, en Angleterre, en Espagne et en Italie, alors que Messi n'a joué qu'en Espagne. Mais s'il est heureux à Barcelone, je le respecte, c'est un joueur fantastique et un bon gars" .