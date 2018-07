Le tribunal fédéral de la fédération italienne de football (FIGC) a validé lundi l'accession à la Serie A de Parme, trois ans après sa faillite et sa rétrogradation en quatrième division. Et ce, malgré une tentative de corruption avérée lors du match de la 42e et dernière journée à La Spezia (0-2), le 18 mai, capital pour la deuxième place en Serie B.

L'attaquant Emanuele Calaio, un ancien joueur de la Spezia (de Naples et de Gênes), avait en effet demandé par sms à son ancien coéquipier Filippo De Col, de lever le pied lors de cette rencontre sans enjeu pour La Spezia.

Reconnu coupable des faits par le tribunal fédéral, Emanuele Calaio, 36 ans, est suspendu pour deux ans (le réquisistoire en demandait quatre), et d'une amende de ving mille euros.

Parme écope d'un retrait de cinq points pour débuter la prochaine saison, alors que le procureur n'en avait requis que deux.

Le joueur et le club peuvent interjeter appel contre ces sanctions.