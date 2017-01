Un but providentiel de Luis Suarez a permis au FC Barcelone d'éviter le naufrage face au Betis Séville (1-1), dimanche pour la 20e journée du Championnat d'Espagne, un résultat qui pourrait néanmoins faire les affaires du Real Madrid, leader, et du Séville FC.

Auteur d'un des ses pires match de la saison, le Barça a encaissé un but mérité d'Alex Alegria sur corner (75e). Et si les Catalans auraient dû égaliser plus tôt sur un ballon dégagé par le défenseur sévillan Aïssa Mandi alors qu'il avait entièrement franchi la ligne (76e), leur réaction trop tardive ne leur permit d'obtenir qu'un match nul après un tir poteau rentrant de Suarez (90e).

C'est le 16e but cette saison en Liga pour l'Uruguayen, actuel meilleur buteur de la compétition.

Au classement, ce résultat permet certes au Barça de s'emparer de la 2e place provisoire (42 pts) mais cela pourrait laisser un boulevard à ses deux principaux rivaux pour le titre: le Real Madrid (1er, 43 pts, un match en moins) reçoit dimanche soir la Real Sociedad, tandis que le Séville FC (3e, 42 pts) se déplace sur le terrain de l'Espanyol Barcelone dans l'après-midi.