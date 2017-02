Europe Les Parisiens ont donné une vraie leçon au FC Barcelone, 4-0. Voici l'analyse de notre consultant Alex Teklak.

Les Parisiens ont donné une vraie leçon au FC Barcelone, 4-0. Voici l'analyse de notre consultant Alex Teklak.

1. Les Catalans ont été agressés : “C’était assez inattendu, tant au niveau du score que de la manière. Le Paris SG s’est inspiré de ce que d’autres clubs font pour contrer le Barça . Ce qui était frappant, c’est qu’on a vu une équipe prête à contrer les plans de Barcelone et une autre équipe qui n’en avait presque rien à faire. Il y a eu un super PSG et un Barça désinvolte. Il y avait presque un complexe de supériorité. Les Catalans ont été agressés dans leur partie de terrain. L’organisation, le pressing et le replacement des médians, c’était une discipline tactique parfaite des Parisiens. Les phases arrêtées ont aussi porté leurs fruits. Sur le coup franc de Di Maria, il faut s’intéresser à Kurzawa qui pousse Suarez. Il empêche l’Uruguayen de contrer le ballon. C’est étudié et travaillé. Emery est un dingue des phases arrêtées.”

2. Triste de voir Messi comme cela : “Messi est un monstre. Mais on n’aime pas le voir comme cela.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.