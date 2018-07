Ainsi,rapporte que l'ancien coach de Dortmund a entièrement repensé le Camps des Loges, le centre d'entraînement du Paris-Saint-Germain, et étudié "de fond en comble" l'hôtel qui accueille régulièrement les joueurs lors de leurs mises au vert.Plus original, l'Allemand a l'habitude de fréquenter les lieux prisés par ses joueurs: restaurants, bars, et même boîtes de nuit. Le meilleur moyen pour lui d'être au courant des allées et venues de ses protégés.Neymar, Meunier, Mbappé et les autres sont prévenus: ils n'ont qu'à bien se tenir!