Angleterre: Liverpool et Chelsea en patrons

Les "Reds" et les "Blues" frappent fort: Liverpool face à Tottenham (2-1) et Chelsea grâce à un triplé d'Eden Hazard contre Cardiff City (4-1), ont enchaîné un cinquième succès consécutif, samedi lors de 5e journée de Premier League.

A Wembley, Liverpool, encore un peu brouillon avant d'affronter le Paris SG en Ligue des champions, a battu un Tottenham encore plus imprécis (2-1).

Si les "Reds" ont réussi un carton plein avec ce cinquième succès consécutif, ils n'ont pas envoyé un message flamboyant au reste de la Premier League, ou même au PSG qu'ils reçoivent mardi. Ils ont toutefois montré qu'il étaient plutôt bien organisés, malgré la réduction du score de Tottenham dans le temps additionnel.

Offensivement en revanche, ils n'ont pas franchement convaincu, malgré les deux buts de Wijnaldum (39e) et Firmino (54e), à l'image d'un Mo Salah bien loin de sa forme de la saison passée.

"Ce n'était pas le meilleur match de la saison, on a eu 85 bonnes minutes, mais on n'a pas tué le match. Je suis heureux de la performance, car les gars sont revenus mercredi et nous avons réussi à jouer un football appréciable pour un entraîneur", a savouré Jürgen Klopp. "C'était notre meilleure performance de la saison, et de loin. (...) Défensivement, nous avons été brillants. On leur a posé des problèmes."

A Stamford Bridge, le Chelsea de Maurizio Sarri a lui fait très fort, dans le sillage d'un Hazard étincelant.

Menés après 16 minutes, les "Blues" ont pu compter sur leur meneur belge: il a combiné deux fois avec Giroud (37e, 44e), avant de transformer un penalty provoqué par Willian (80e). Le Brésilien y est allé de son but trois minutes plus tard (83e) pour offrir aux Londoniens une différence de buts qui les place à la première place devant Liverpool (+10 contre +9).

Une seule autre équipe pourrait encore leur disputer la tête: la surprise Watford, qui accueille Manchester United en fin de journée (16h30 GMT).

De son côté, le champion Manchester City s'est imposé sans forcer contre le promu Fulham (3-0), grâce à des buts de Sané (2e), David Silva (21e) et Sterling (47e).

Enfin, Arsenal a enchaîné une troisième victoire de suite, la deuxième consécutive à l'extérieur, en gagnant à Newcastle (2-1). Xhaka (49e) et Özil (58e) ont marqué pour les "Gunners".

Italie: Ca va mal pour l'Inter Milan

A quelques jours de son retour en Ligue des champions après six ans d'absence, l'Inter Milan est en difficulté et a subi une deuxième défaite en quatre journées de Serie A en s'inclinant 1-0 samedi à domicile face à Parme.

Incapables de marquer malgré de nombreuses occasions, les Milanais ont été punis par un des leurs, le latéral Federico Dimarco, prêté à Parme par l'Inter. A la 79e minute, celui-ci a expédié de l'extérieur du gauche une frappe lointaine et magnifique, qui a fini dans le petit filet d'Handanovic.

Après quatre journées, le bilan est inquiétant pour l'Inter, qui apparaissait pourtant comme le rival le plus sérieux pour la Juventus à la lumière de son spectaculaire recrutement estival (Nainggolan, Politano, Vrsjalko, Keita...).

Les nerazzuri ne comptent que quatre points et ont déjà été battus deux fois alors qu'ils n'ont affronté aucune équipe majeure du championnat (Sassuolo, Torino, Bologne et Parme). Et ils ne sont que 12e alors que la 4e journée vient à peine de commencer.

Samedi, ils ont de nouveau été inefficaces devant le but et prévisibles dans le jeu, multipliant les centres sans être réellement menaçants. L'ensemble n'est pas rassurant avant de recevoir Tottenham mardi à San Siro pour le grand retour de l'Inter en Ligue des champions.

En face, Parme (13e), qui retrouve la Serie A cette saison, a accepté la domination milanaise tout en misant sur quelques contres menés par Gervinho, toujours rapide et habile dans le dribble, et le physique Inglese.

Samedi, Naples recevra la Fiorentina pour un match de haut de tableau, dont le vainqueur pourrait rejoindre la Juventus en tête avec neuf points.

Les Turinois, qui ont fait le plein avec trois victoires en trois matches, ne joueront que dimanche face à Sassuolo, leur actuel dauphin. Cristiano Ronaldo, toujours muet sous le maillot bianconero, tentera d'ouvrir son compteur.