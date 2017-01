Ce samedi dans la DH, ne manquez pas pas le deuxième numéro de notre nouveau mensuel sportif Extra Spoort. Avec un grand reportage sur le parcours de formation des frères Hazard, sur les terrains de leurs premiers exploits: du Stade Brainois à Lille et Lens en passant par Tubize.

Leurs premiers entraîneurs se confient… Gros plan aussi sur la semaine décisive qui s'annonce pour Eden Hazard avec Chelsea, avant les affrontements contre Liverpool et Arsenal; et les enjeux de la fin de saison pour Thorgan Hazard avec Mönchengladbach. Et l'interview de Kylian Hazard, qui va reprendre la compétition avec Ujpest Budapest.

A lire aussi:

- Alors qu'il est en lice sur trois fronts (Serie A, Coupe d'Italie, Europa League), Radja Nainggolan espère enfin décrocher un trophée avec la Roma.

- Le portrait de Thomas Detry, la nouvelle star montante du golf belge, qui découvre l'European Tour.

A ne pas manquer:

- Une immerson dans le football américain vu de Belgique. A une semaine du Super Bowl, notre journaliste a suivi un entraînement, dans la peau d'un running back, avec les Waterloo Warriors. Décoiffant!

+ 2 posters:

Kevin De Bruyne (ManCity) et Alexis Sanchez (Arsenal)