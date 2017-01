Liverpool a été accroché 0-0 dimanche à domicile avec une équipe de moins de 22 ans de moyenne d'âge en 32e de finale par Plymouth, qui évolue en 4e division, contraignant ainsi le dauphin de Premier League à rejouer à l'extérieur son match de Coupe d'Angleterre.

En faisant dix changements, Jürgen Klopp a aligné la formation la plus jeune (21 ans et 296 jours) de l'histoire des Reds, mais celle-ci, bien que dominatrice, a manqué de tranchant face au but adverse et même le rappel de Sturridge, Lallana ou Firmino en seconde période n'a pas résoudre ce problème.