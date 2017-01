En attirant très vite les deux recrues souhaitées par Felice Mazzù et en offrant au Sporting un stage à plus de 50.000 euros, Mehdi Bayat a tout fait pour mettre son club dans des conditions idéales afin d’aborder les neuf derniers matches de la phase classique. Mazzù l’affirme : son équipe est prête pour la reprise.

Felice, quel bilan tirez-vous de ce stage ?

"Il n’aurait pas pu mieux se passer. Le terrain était magnifique et les conditions météos au top. Mais surtout, j’ai vu des gars qui avaient une grande volonté de travailler. L’envie a été présente lors de chaque entraînement. Et la victoire lors du match amical est venue récompenser tout cela. Le seul tout petit bémol concerne la petite blessure de Diandy qui n’a pas pu participer à cette rencontre. Mais il n’y a rien de grave puisqu’il reprendra normalement dès ce lundi."

Pourriez-vous dire que c’est le meilleur stage depuis que vous êtes en poste à Charleroi ?

"En termes d’infrastructures et de conditions de travail, c’était évidemment le meilleur. Sur le contenu, c’était bien. Le groupe s’est très bien comporté également dans sa façon d’intégrer nos deux nouveaux venus. Je n’ai remarqué aucun signe qui pourrait me penser qu’il y a eu une cassure ou de la jalousie suite aux arrivées de Harbaoui et Remacle. À mes yeux, c’est très important et positif."

Justement, que pensez-vous de vos recrues après cette semaine de stage ?

