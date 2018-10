Marouane Fellaini n'est pas rétabli pour le match de Premier League qui opposera dimanche (17h00) son club de Manchester United à son ancienne formation d'Everton.

Le manager de ManU José Mourinho a confirmé le forfait du Diable Rouge, vendredi.

Le milieu de terrain de 30 ans est blessé à la cuisse depuis plusieurs semaines. Bien qu'il ait été appelé par le sélectionneur national Roberto Martinez pour les matchs contre la Suisse (12 octobre) et les Pays-Bas (16 octobre), il n'avait pas joué. Par la suite, Fellaini a également manqué le match de championnat contre Chelsea (2-2) et le match de Ligue des Champions face à la Juventus (défaite 0-1).

Vendredi, Mourinho a également été interrogé à propos de sur Romelu Lukaku lors du point de presse. L'attaquant de 25 ans ne marque plus avec les Mancuniens depuis un certain temps, mais il continue à jouir de la confiance de son entraîneur portugais.

"Un jour, il marquera de nouveau et sa confiance reviendra à la normale. Il est clair que ce n'est pas le cas actuellement",a convenu "the Special One".

Lukaku a marqué à quatre reprises dans les cinq premiers matchs de championnat, mais depuis, il est resté silencieux en Premier League. Il vient d'aligner 8 matchs (y compris Ligue des Champions et Coupe de la Ligue) sans marquer sous la vareuse de ManU. Son équipe est actuellement 10e avec 14 points sur 27 en Premier League.