L'ex-international brésilien Luisao a mis un terme à sa carrière de footballeur après 15 années au Benfica Lisbonne, club dont il est le joueur le plus titré, a annoncé mardi le défenseur de 37 ans.

"Merci à tous sans exception, je dois presque tout au Benfica (...) je défendrai toujours le club dans le futur, aujourd'hui je vois des 'merci capitaine' mais il est temps pour moi de dire 'merci Benfica'", a déclaré Luisao lors d'une cérémonie organisée en son honneur dans l'antre du Benfica, l'Estadio da Luz.

Arrivé au Benfica en 2003, Luisao aura disputé 537 rencontres avec les Aigles, ce qui le place sur la deuxième marche des joueurs les plus utilisés dans l'histoire du club.

Pendant ces quinze ans de bons et loyaux services, le géant brésilien (1,95 m) s'est construit le palmarès le plus impressionnant de l'équipe lisboète avec 20 titres: six Championnats du Portugal, trois Coupes du Portugal, quatre Supercoupes du Portugal et sept Coupes de la ligue portugaise.

A ces trophées en club, il faut ajouter la Copa América 2004 et les Coupes des Confédérations 2005 et 2009 glanées en 44 sélections avec la sélection brésilienne.

Alors qu'il devait honorer son contrat jusqu'à la fin de la saison, Luisao a décidé de le rompre à l'amiable. Barré notamment par le jeune international portugais Ruben Dias (21 ans) en charnière centrale, il n'avait pas encore été utilisé par l'entraîneur Rui Vitoria cette saison.

Selon la presse portugaise, Luisao devrait désormais occuper un poste au sein des relations internationales du club.