Mercredi 9 septembre 1998. Il règne une aimable atmosphère teintée d’effervescence dans l’auditorium de l’Union Belge où va se dérouler le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Une compétition parrainée cette saison-là par Coca Cola dont le partenariat affiche aujourd’hui plus de trente ans d’âge.

Ce tirage signifie l’entrée en piste des pensionnaires de la D1 et les représentants des clubs moins gradés cachent difficilement leur impatience à l’idée de décrocher l’un des gros lots. À la table officielle, Antoine Van Hove, le président de la Commission Technique, invite son prédécesseur, Bob Kortleven, à opérer quelques rotations au petit tonnelet dont seront sortis un à un les trente-deux cylindres recelant l’identité des clubs participants.

Dans la salle, Filippo Gaone, le chairman de la RAA Louviéroise, n’en finit plus de se triturer les phalanges. Cela faisait belle lurette que ses Loups n’avaient plus passé deux tours dans cette épreuve et l’occasion se présente peut-être enfin à eux de se frotter à une grosse pointure du royaume. Sept matches ont déjà été programmés lorsque Bob Kortleven extrait le nom du club hennuyer. C’est déjà une bonne chose pour le citoyen courcellois : ses protégés joueront à la maison mais contre qui ?

(...)