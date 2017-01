Pour le troisième week-end de suite, les compétitions amateurs de football seront perturbées

Le dégel est annoncé dans les prochaines heures sur toute la Belgique mais cela n'empêchera pas quelques nouvelles perturbations dans les compétitions amateurs de football prévues ce week-end. Et ce, pour la troisième fois en autant de semaines depuis la reprise.

Dès jeudi, le CP Namurois a annoncé une nouvelle remise générale pour l'ensemble des séries provinciales. Pour rappel, les Luxembourgeois sont toujours en période de trêve.

Ce vendredi, l'Union belge a d'ores et déjà décidé de remettre les matches Aische - Verlaine et Longlier - Arlon, deux rencontres de D3B amateurs. En D2 amateurs, le duel entre Givry et le RCFF semble également compromis vu la couche de neige toujours présente sur le terrain des Ardennais (voir notre photo) tandis qu'un doute existe également pour la rencontre Walhain - Hamoir.