En se basant sur les documents Football Leaks, le magazine allemand Der Spiegel a conclu que Lionel Messi a payé 12 millions d'euros d'arriérés d'impôts à la fin de 2016 pour éviter de nouveaux problèmes avec les autorités fiscales.

En 2016, Lionel Messi et son père Jorge Horacio ont été condamnés à 21 mois de prison pour fraude fiscale pour la période 2007-2009. En Espagne, les personnes au casier judiciaire vierge et dont la peine est inférieure à deux ans ne doivent pas effectuer leur peine de prison.

Au cours du procès, les autorités fiscales ont effectué une nouvelle enquête sur Messi. Ainsi, le FC Barcelone aurait versé à l'Argentin un salaire supplémentaire grâce à un organisme de bienfaisance. La Fundacion Leo Messi, qui s'occupe d'enfants dans le besoin, a reçu plus de 7 millions entre 2010 et 2013. Selon le fisc espagnol, ce montant ne devait pas être considéré comme une oeuvre caritative, mais bien comme des paiements cachés à Messi. Craignant une deuxième condamnation et une peine de prison effective pour son attaquant, le Barça a payé la facture: 12 millions. Concernant l'évasion fiscale de Messi portant sur la période 2007-2009, le club catalan avait déjà versé 5 millions "en bonus pour ses prestations".

Selon Football Leaks, Messi aurait eu des négociations secrètes avec le Real Madrid en 2013 au sujet d'un transfert. Le club Merengue aurait été disposé à payer les 250 millions d'euros de la clause unilatérale de rupture et aurait versé un salaire annuel de 23 millions au joueur. Messi a néanmoins prolongé son séjour au Barça et le Real s'est replié sur le Gallois Gareth Bale, acheté 100 millions à Tottenham.

A Barcelone, Messi gagne maintenant beaucoup plus que les 23 millions proposés par le Real. Fin juin 2017, il a signé un nouveau contrat qui le lie aux Blaugranas jusqu'en 2021. Selon Football Leaks, cela lui rapporte plus de 400 millions en quatre ans, soit 286.140 euros par jour. La Puce reçoit un montant forfaitaire annuel de 71 millions d'euros, dont 85% de salaire et 15% de droits d'image. Il a également reçu une prime à la signature de 63,5 millions à laquelle s'ajoute un "bonus de loyauté" de 70 millions s'il reste jusqu'au terme de son contrat en juin 2021.





Der Spiegel s'est procuré une centaine de documents internes du FC Barcelone. Le magazine publiera l'intégralité de ses informations dans son édition internationale du 15 janvier.