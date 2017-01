L'Union belge de football (URBSFA) a annoncé, vendredi, les remises suivantes pour le week-end du 6 au 8 janvier:

National

Remise générale de tous les matchs du championnat des Jeunes Elite et de la 1ère division Amateurs. Les rencontres des jeunes de la D1 Amateurs sont remises au samedi 25 février 2017.

Provincial

Brabant:

Remise générale de tous les matches du Brabant flamand (+ clubs Ritterklub Jette et KFC.Haren), à l'exception des équipes premières masculines et féminines.

Toutes les rencontres des compétitions Brabant Wallon et Bruxelles sont maintenues, décision de l'arbitre au terrain.

Les rencontres des groupements corporatifs ABSSA et Interbanques sont remises.

Limbourg:

Remise générale des rencontres amicales, provinciales et régionales de championnat et de coupe chez les jeunes, dames, réserves et G-football programmées samedi 7 janvier à 12h00. Seules les rencontres de samedi matin font donc l'objet d'une remise générale.

Hainaut:

Remise générale des rencontres du Groupement Corporatif de Charleroi.