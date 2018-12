Des agents de joueurs de football actifs en Belgique ont décidé de créer une fédération professionnelle, à la suite du scandale de fraude et de corruption dans laquelle des membres de la profession sont inculpés.



Baptisée BFFA, pour "Belgian Federation of Football Agents asbl", elle ambitionne de "promouvoir, renforcer et organiser un haut niveau de professionnalisme et d'éthique", a indiqué son président, l'agent Jesse De Preter, jeudi lors d'une conférence de presse. Le président de l'asbl est donc Jesse De Preter, agent du sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez et ancien CEO du Lierse. L'ancien agent Nenad Petrovic devient le CEO de l'association. Dans le passé, il a notamment travaillé pour Michel Preud'Homme ou Marouane Fellaini.

La BFFA souhaite participer à l'assainissement de la profession et combattre la corruption. Elle souhaite également ouvrir le dialogue entre les instances du football belge, les clubs et le législateur "afin de réguler les différents aspects du métier, car ces règles n'existent pas à l'heure actuelle", a fait remarquer M. Petrovic.

L'association est ouverte à tous les agents de joueurs officiellement enregistrés. "Nous voulons développer un label de qualité et ainsi protéger ceux qui sont en règle et sanctionner ceux qui ne le sont pas. Nous ne nous priverons pas d'exclure des membres le cas échéant", a averti M. De Preter, qui prône également la transparence fiscale et financière.