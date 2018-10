L'avocat Hans Rieder, qui assure la défense de l'arbitre Bart Vertenten, a demandé un report d'audience devant la chambre des mises en accusation vendredi.

La chambre se penchera donc sur son cas le 8 novembre. Me Rieder avait demandé la récusation du juge d'instruction Raskin car ce dernier faisait partie, jusqu'il y a peu, de la commission des licences de l'Union belge de football. Joris Raskin a cependant décidé, mardi, de ne pas se retirer du dossier. Il reviendra dès lors à la cour d'appel d'Anvers de trancher, ce qu'elle fera le 5 novembre.

Bart Vertenten devait comparaitre avec sept autres suspects devant la chambre des mises en accusation dans le cadre de l'enquête du parquet fédéral sur les soupçons de blanchiment, corruption et matchs truqués dans le milieu du football. Celle-ci doit se prononcer sur le maintien en détention des inculpés, dont certains avaient obtenu une libération sous contrôle électronique devant la chambre du conseil. L'arbitre est lui soupçonné de participation à une organisation criminelle et de corruption.

Fabien Camus libéré sous caution de 20.000 euros

Selon nos infos, l'ancien joueur de foot, Fabien Camus, inculpé mercredi dans l'affaire footgate de participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent, a été libéré ce vendredi par la chambre du conseil, en l'échange d'une caution de 20.000 euros. Il est défendu par le pénaliste Didier De Quevy.

Le parquet a encore quelques heures pour faire appel de cette décision.

L'audience de la chambre des mises suspendue jusqu'à 14h00

L'audience de la chambre des mises en accusation d'Anvers, qui se penche ce vendredi sur le maintien en détention des suspects dans le dossier de fraude présumée dans le football belge, a été suspendue à 12h15. Elle reprendra à 14h00 avec les plaidoiries des conseils de l'ancien avocat Laurent Denis, de l'agent de joueurs Mogi Bayat et du dirigeant du FC Malinois Olivier Somers. Les avocats des agents Karim Mejjati et Dragan Siljanoski, de la compagne de Dejan Veljkovic Marija Bogojevska et du directeur financier du FC Malinois Thierry Steemans ont déjà eu la parole.

Le parquet fédéral a requis le maintien en détention des sept suspects, mais il ne s'opposerait pas au placement sous surveillance électronique de deux d'entre eux, parmi lesquels Marija Bogojevska. Cette dernière, ainsi que Karim Mejjati, Dragan Siljanoksi et Thierry Steemans, avait obtenu une telle mesure de la chambre du conseil, mais ils sont finalement restés en détention en raison de l'appel interjeté par le ministère public.

La chambre des mises ne pourrait faire connaître sa décision que mardi, en fonction de la durée des plaidoiries.