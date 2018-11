La cour d'appel d'Anvers a jugé la requête de l'avocat de Bart Vertenten contre le juge d'instruction Joris Raskin recevable et fondée. L'avocat de l'arbitre avait sollicité la récusation de ce juge d'instruction de Tongres, qui a placé son client sous mandat d'arrêt le 11 octobre dernier et l'a inculpé de participation à une organisation criminelle et corruption privée.

L'avocat Hans Rieder avait pointé quelques jours plus tard que le juge d'instruction en question, Joris Raskin, a fait partie jusqu'il y a peu de la commission des licences de l'URBSFA, l'Union Belge de football, à laquelle Bart Vertenten est lui-même lié par contrat de travail dans son activité d'arbitre de rencontres de football.

Le ministère public avait argué de son côté que la demande avait été faite trop tardivement, et n'avait d'ailleurs, selon lui, pas de base valable. L'enquête sera donc retirée des mains du juge d'instruction de Tongres Joris Raskin.