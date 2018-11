Le directeur financier de Malines Thierry Steemans a versé la caution requise pour sa libération conditionnelle, a fait savoir mercredi soir Eric Van der Sypt, porte-parole du parquet fédéral. Le juge d'instruction de Tongres a décidé mardi de libérer sous conditions, notamment celle de s'acquitter d'une caution, Thierry Steemans ainsi que l'agent de joueurs Mogi Bayat et l'ancien avocat Laurent Denis, les derniers qui restaient détenus dans le cadre de l'enquête sur des pratiques frauduleuses dans le milieu du football. La caution pour Mogi Bayat s'élevait à 150.000 euros alors que celles de Laurent Denis et Thierry Steemans étaient respectivement de 10.000 et 20.000 euros.

M. Bayat avait rapidement effectué le versement et avait déjà réintégré son domicile mardi après-midi.

Les trois hommes devaient normalement comparaître vendredi devant la chambre du conseil de Tongres, mais après paiements des cautions, ce ne sera pas le cas.