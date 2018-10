L'avocat Sven Mary se dit scandalisé par le fait que son client, l'agent de joueurs Karim Mejjati, doit rester 14 jours de plus en prison, parce que le parquet fédéral a interjeté appel mercredi de la décision de la chambre du conseil de le placer sous bracelet électronique. Me Nathalie Buisseret, qui défend Maria Bolgojevska, la compagne de l'agent de joueurs Dejan Veljkovic, n'a pas souhaité réagir.

Le parquet fédéral a interjeté appel mercredi matin de la décision de la chambre du conseil de Tongres de placer sous bracelet électronique quatre inculpés dans le dossier concernant la fraude et les matchs truqués présumés dans la division 1A de football. Ces quatre suspects sont les agents Karim Mejjati et Dragan Siljanoksi, Maria Bolgojevska et le directeur financier du FC Malines Thierry Steemans. En attendant la décision de la chambre des mises en accusation, ils restent donc en détention.

"La facilité avec laquelle le ministère public fait appel montre le peu de compréhension de la loi sur la détention provisoire et les alternatives qu'elle offre", a déclaré Sven Mary en réaction à Het Laatste Nieuws.

Plus tôt dans la journée, l'avocat Bert Partoens avait également critiqué l'appel interjeté par le parquet. Il estime que son client, le directeur financier Thierry Steemans, ne devrait pas préparer sa défense en prison.