Lokeren s'entraînera également à huis clos vendredi lors du dernier entraînement avant la rencontre de Jupiler Pro League face à Ostende samedi à 20h00.

Le club waeslandien a annoncé la nouvelle jeudi sur son compte Twitter. Jeudi matin, les portes du stade Daknam étaient déjà restées fermées aux supporters et aux médias.

L'entraîneur de Lokeren Peter Maes a été arrêté en début de semaine dans le cadre de l'enquête qui se déroule depuis quelques semaines sur une suspicion de fraude dans le milieu du football belge. Le juge d'instruction a libéré sous conditions le Limbourgeois mardi après-midi après son interrogatoire. Selon les dires du club, Maes a été mis en cause dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent et sur une éventuelle participation à une organisation criminelle. Depuis, il ne peut plus entrer en contact avec la presse.

Lokeren maintient pour l'instant sa confiance en Maes, qui est revenu jeudi sur le terrain d'entraînement. Le duel face à Ostende s'annonce primordial pour Maes et son équipe. Les Sportingmen se trouvent actuellement à la 15e place au classement en Jupiler Pro League avec seulement 5 points. Mouscron, 14e, et Zulte Waregem, 16e, comptent aussi 5 points.