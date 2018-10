Détenu depuis l’éclatement du footgate le 10 octobre dernier, Mogi Bayat a quitté sa cellule de la prison de Louvain ce lundi.

Direction le bureau du juge d’instruction Joris Raskin, dont l’avocat Hans Rieder demande la récusation.

Une audition déjà prévue au calendrier et au terme de laquelle l’avocat de l’agent Mogi Bayat aurait pu espérer demander une libération de son client via une mainlevée du juge d’instruction. Mais cela n’a pas été possible, en raison de l’action entamée par la défense de l’arbitre Bart Vertenten.

“Chacun fait ce qu’il veut et je ne suis pas du tout désolidarisé de cette action mais personnellement, je n’y ai pas pris part en ce qui concerne Mogi Bayat puisque je considère que ce qui est reproché à mon client ne relève que de l’ordre de questions fiscales, sans aucun lien avec la fédération de football”, commente le pénaliste carolo Jean-Philippe Mayence.

Une action qui a toutefois des conséquences sur l’avenir proche de Mogi Bayat puisque le juge d’instruction Joris Raskin ne peut plus effectuer d’actes dans le cadre de cette enquête tant que cette requête de récusation n’est pas réglée.

Mogi Bayat voit donc l’ensemble de ses comptes encore gelés pour au minimum 15 jours.