Karim Mejjati, Dragan Siljanoski et la compagne de Dejan Veljkovic sont libérés. Ce dernier, tout comme Mogi Bayat, restent en prison

L'agent de joueurs Karim Mejjati est libéré sous conditions moyennant le paiement d'une caution, a décidé le juge d'instruction de Tongres. L'information, révélée par La Dernière Heure, a été confirmée jeudi par le parquet fédéral et par son avocat Sven Mary, qui parle d'une caution de 20.000 euros. L'agent Dragan Siljanoski est également libéré à la suite du paiement d'une caution, indique le parquet fédéral. Tout comme Maria Bogojevska, la compagne de l'agent de joueurs Dejan Velkjkovic, qui est, elle, libérée sous conditions. Elle était sous bracelet électronique depuis le 30 octobre.

Maria Bogojevska est soupçonnée d'avoir participé aux activités de blanchiment d'argent de son compagnon, l'agent Dejan Velkjkovic. De son côté, Karim Mejjati était en prison depuis le 10 octobre. Il est aussi soupçonné de blanchiment d'argent dans le dossier de fraude et de matches truqués dans le football belge. Il n'est par contre pas inculpé dans les volets "organisation criminelle" et "matches truqués" de l'enquête. L'agent est considéré comme le bras droit de Mogi Bayat. Ce dernier, considéré comme l'un des agents de joueurs les plus influents de Belgique est toujours en prison, tout comme Dejan Veljkovic, l'ancien avocat Laurent Denis et Thierry Steemans, directeur financier de FC Malines. L'arbitre Bart Vertenten doit attendre la décision de la chambre des mises en accusation d'Anvers vendredi. L'avocat Sven Mary avait demandé mercredi au juge d'instruction de Tongres de remettre son client en liberté. "Heureusement, cette décision est positive pour mon client, mais il ne peut quitter la prison de Hasselt tant que la somme de 20.000 euros n'a pas été versée sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce sera fait vendredi ou au plus tard lundi." Karim Mejjati doit respecter certaines conditions, telles que ne pas avoir de contact avec la presse, rester à la disposition des enquêteurs et éviter tout contact avec d'autres suspects. L'agent Dragan Siljanoski a également été libéré à la suite du paiement d'une caution, annonce également le parquet fédéral. L'ancien agent de l'entraîneur du FC Bruges Ivan Leko est inculpé de blanchiment d'argent.