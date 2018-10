L'avocat Hans Rieder, qui assure la défense de l'arbitre Bart Vertenten, a demandé un report d'audience devant la chambre des mises en accusation vendredi.

La chambre se penchera donc sur son cas le 8 novembre. Me Rieder avait demandé la récusation du juge d'instruction Raskin car ce dernier faisait partie, jusqu'il y a peu, de la commission des licences de l'Union belge de football. Joris Raskin a cependant décidé, mardi, de ne pas se retirer du dossier. Il reviendra dès lors à la cour d'appel d'Anvers de trancher, ce qu'elle fera le 5 novembre.

Bart Vertenten devait comparaitre avec sept autres suspects devant la chambre des mises en accusation dans le cadre de l'enquête du parquet fédéral sur les soupçons de blanchiment, corruption et matchs truqués dans le milieu du football. Celle-ci doit se prononcer sur le maintien en détention des inculpés, dont certains avaient obtenu une libération sous contrôle électronique devant la chambre du conseil. L'arbitre est lui soupçonné de participation à une organisation criminelle et de corruption.





Fabien Camus fixé cet après-midi

La chambre du conseil de Tongres se prononcera vendredi après-midi sur le mandat d'arrêt de Fabien Camus, a indiqué son avocat Me Didier De Quevy à sa sortie du bâtiment. L'ancien joueur est inculpé de participation à une organisation criminelle et de blanchiment. "Il est peut-être inculpé parce qu'il connaît Mogi Bayat, je ne vois pas d'autre raison à son arrestation", a commenté l'avocat du suspect.

Me De Quevy espère que l'ancien joueur notamment de Charleroi et Genk sera libéré vendredi après-midi. Selon l'avocat, son client a très mal vécu son incarcération à Lantin. "Il vit et travaille en France. Il est rentré spontanément en Belgique parce qu'il pensait seulement y être interrogé pendant une demi-heure."

L'inculpation du Franco-Tunisien serait liée au transfert d'Anthony Limbombe cet été à Nantes. Il l'aurait négocié, en tant qu'apprenti agent, et donc sans licence, au nom de Mogi Bayat.