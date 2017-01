C’est désormais officiel. Après avoir poursuivi son écolage durant une saison et demie à la réputée école amstellodamoise sous les ordres de Johnny Bosman et Aaron Winter, l’ancien anderlechtois Franco Antonucci (17 ans) a rejoint Monaco où il rejoint Adrien Bongiovanni, son cadet de trois mois, en espérant connaître le même rayonnement qu’Enzo Scifo et Yannick Carrasco.

Avant de signer son contrat jusqu’en juin 2022, le joueur nous a indiqué que la perspective d’intégrer le noyau A monégasque avait dicté sa décision "tout en sachant que ce sera tout sauf évident", précise-t-il.

Les réelles potentialités du jeune Antonucci ont été analysées et disséquées en long et large par la cellule de recrutement principautaire dirigée depuis juillet dernier par l’Espagnol Antonio Cordon avant que le club ne délie généreusement les cordons de la bourse. On chuchote entre 2,5 et 3 millions d’euros. Il faut dire que ces derniers temps les chasseurs de talents prometteurs avaient régulièrement investi en rangs serrés le Centre de formation ajacide pour voir à l’œuvre l’international Diablotin : le FC Séville d’abord puis les deux Manchester et Dortmund mais pas que.

