Charleroi a pris le meilleur sur Lier, pour son premier match des playoffs.

Lier – Charleroi 1-3

Dans une belle partie de futsal, entre deux solides équipes de la série, Charleroi a pris le meilleur sur Lier, pour son premier match des playoffs. Pour rappel, l'équipe qui remportera deux rencontres pourra se qualifier pour la suite de la compétition. Si la première période accouchait d'une souris, la suite était plus passionnante. Chaibai portait le score à 0-1. Ghsilandi doublait la mise dans la foulée. Yachou réduisait l'écart, en mode gardien volant. Mais sous la pression de Qoli et Deswijsen, Lier encaissait un troisième but.

Ce premier succès est de bon augure pour Charleroi. Vendredi, le club pourrait se qualifier à la maison pour la suite des festivités.

Buts : 25e Chaibai (0-1), 27e Ghislandi (0-2), 40e Yachou (1-2), 40e Deswijsen (1-3)