Le champion de Belgique connaît ses adversaires pour le tour principal de l'UEFA Futsal Cup. Il est tombé dans un groupe relevé.



En plus de Barcelone, il devra défier Benfica et les Français du Krémlin Bicètre. Les Portugais et les Espagnoles possèdent deux des plus belles formations d'Europe.

© D.R. Pour rappel, les trois premières places sont qualificatives pour la suite des événements. Gooik devra donc sortir de grosses prestations pour obtenir son ticket pour la suite de la compétition.

Les Belges pourront compter sur le soutien de leurs supporters puisqu'ils organiseront le Main round à la maison, du 2 au 7 octobre. L'arrivée de Diogo ne sera pas de trop pour aider les gars de Halle à forger de beaux exploits.

Les places seront disponibles à partir du 1er août prochain.