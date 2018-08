Jeudi soir, face à une solide formation française, le Futsal Team Charleroi a disputé un nouveau match amical. Les Carolos ont partagé l'enjeu, 3-3, au terme d'une belle partie.

Au sein du groupe, il y avait un nouveau visage. Sébastiano Canaris a rejoint le noyau. "C'est un beau challenge pour moi", explique l'intéressé. "J'étais sans club. J'avais un petit dégoût du futsal. Mais le président Troiani m'a donné sa confiance. Je peux rejoindre un super groupe. Je vais prouver que je mérite ma place."

Il s'agit d'un retour pour le terrible gaucher. Après des passages à Gooik et Roselies, il retrouve un défi à la hauteur de son talent. Certains clubs risquent de regretter de ne pas avoir sauté sur l'occasion de l'enrôler...

C'est assurément une bonne pioche pour Liliu qui pourra compter sur un pivot de qualité. "J'ai faim de futsal. Je suis heureux de jouer dans ce club. Je trouve que le noyau est très bon. Il y a de l'expérience avec Salhi, Chaibai, Neukermans et Liliu. On a des gars comme Rahou et des jeunes de qualité !"

Avec Canaris, Rahou, Atssouli, Neukermans, Arslan et les autres, le FTC affiche clairement ses ambitions.

Il faudra compter avec les gars de la Garenne, cette saison, et un Canaris qui aura à coeur de prouver qu'il est toujours au top !